Радиационный фон в Киевской и Житомирской областях в норме, - и.о. председателя Госэкоинспекции Фирсов

177

Повышение радиационного фона в Киевской и Житомирской областях нет, огонь не добрался до места захоронения радиационных отходов.

Об этом исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас состояние радиации в норме. Поэтому жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, насколько я знаю, очага нет, даже дыма и смога того тоже фактически нет. Ясная погода, но ГСЧС продолжает дежурить, потому что есть тление лесной подстилки", - сказал Фирсов.

По его словам, на месте, где хранят радиационные отходы, делали замеры, а даже в месте захоронения радиационных отходов они были в норме.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пожары в Зоне отчуждения: Минздрав рекомендует не выходить на улицу в утренние часы. ВИДЕО

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Читайте также: Грязный воздух после пожаров в Зоне отчуждения может направиться на юг и юго-восток, - прогноз Центра ядерной и радиационной безопасности. КАРТА

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.