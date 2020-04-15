Дело Дыминского фактически не расследуется, а передается между СБУ, Офисом Генпрокурора и Нацполицией, - СМИ

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Уголовное дело против бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП передают между ведомствами, а сам он тем временем скрывается за границей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Апострофу" СБУ и прокуратура в ответ на запрос.

"Так, отмечается, что прогресса в расследовании нет уже 3 года, дело о ДТП на автодороге Львов-Краковец, когда насмерть была сбита молодая женщина, фактически "застряло", - сообщает издание.

Уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК Украины против Дыминского расследовала Национальная полиция Львовской области, а сам бизнесмен был объявлен в международной розыск - он скрывается в Греции.

В январе 2020 года постановлением генпрокурора того времени Руслана Рябошапки дело передано в Главное следственное управление СБУ.

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Редакция издания обратилась и в СБУ, и в Офис Генерального прокурора с запросами о причинах передачи дела, его статуса. Офис Генерального прокурора 4 марта переадресовал запрос в прокуратуру Львовской области, где журналистам ответили, что у них производство было ранее, однако, в связи со сменой подследственности, прокуратура не осуществляет руководство производством, а информация о нем отсутствует. При этом ни сроков, до которых прокуратура осуществляла расследование, ни дат передачи дела, ни того, куда оно передано, прокуратура не указала. Аналогичный ответ предоставили и в СБУ.

"Материалы запрашиваемого уголовного производства относительно П. Дыминского до февраля 2020 года пребывали в СБУ. Сейчас постановлением заместителя Генерального прокурора подследственность определена за следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области", - говорится в ответе.

Редакция 3 апреля обратилась в Офис Генерального прокурора с повторным запросом.

"Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве №12017140000000650 от 18.08.2017 по подозрению гражданина Д. по ч.2 статьи 286 УК Украины поручено главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство в указанном производстве осуществляется Офисом Генерального прокурора", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Отмечается, что любую другую информацию предоставить отказались, отнеся ее к информации с ограниченным доступом.

Напомним, ДТП с участием бизнесмена Петра Дыминского произошло 18 августа 2017 года в районе с. Ямельня на автодороге Львов – Краковец. Тогда столкнулись Mercedes и Opel. В результате инцидента погибла 31-летняя женщина – водитель Opel.

Сразу после аварии брат погибшей Натальи Трилы Степан Мацевко на своей странице в Facebook написал, что после ДТП Петр Дыминский, не оказав первой медицинской помощи, пересел на внедорожник Lexus и уехал, а к Mercedes подошел его охранник и начал утверждать, что это он был за рулем.

9 декабря 2017 адвокат бизнесмена сообщил, что мать погибшей в аварии девушки Мария Трила заявила о полном возмещении убытков, вызванных ДТП, и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

16 декабря 2017 суд отправил под домашний арест трех охранников Дыминского, которым инкриминируют дачу заведомо ложных показаний.

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