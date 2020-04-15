Сбитый самолет МАУ: Иран предлагает Украине подписать меморандум об отказе от судебных исков и о взаимопонимании

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Иран предлагает Украине признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Об этом сообщает Радио Фарда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой", которая стала причиной катастрофы.

Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

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Кроме того, проект меморандума предусматривает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных "черных ящиков", но только если он признает, что не может сам этого сделать.

В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания, подчеркнул эксперт.

В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока не ответили.

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Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.