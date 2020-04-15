"Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко

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"Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко

Главный санврач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко считает, что для борьбы с коронавирусной инфекцией лучше "закрыть все", где могут скапливаться люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил НВ в интервью, которое опубликовано 15 апреля.

"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения... Но многие бы возненавидели меня еще больше. Сейчас главное – самоизолироваться", – сказал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что "в массовых скоплениях, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней, которые передаются воздушным и воздушно-капельным путем".

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"Все наши карантинные мероприятия направлены на разрыв этой передачи. Мы установили определенные правила посещения заведений первой необходимости: супермаркетов, аптек. Чтобы не было больше одного человека на площади 10 кв. м", – добавил он.

Как сообщалось ранее, на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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+17 ПАРАБЕЛЛУМ 777
не забувайте мити руки "Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2801 "Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6226
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15.04.2020 11:46
+17 patriotukrainy
Начните с церквей МП- рассадника заразы и украинофобства.
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15.04.2020 11:47
+16 Игорь Емец
"Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4539
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15.04.2020 11:54
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