Экс-прокурор АР Крым, принимавший участие в "судах" над украинцами после оккупации полуострова, предстанет перед судом

2699

ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Автономной Республики Крым, который обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова правоохранитель, пренебрегая присягой работника прокуратуры Украины, по собственному желанию вступил в незаконно созданную так называемую "прокуратуру Республики Крым" Российской Федерации.

Действуя в интересах страны агрессора, прокурор, находясь в должности старшего прокурора новосозданной "прокуратуры", в качестве стороны обвинения принимал участие в судебных заседаниях в отношении проукраински настроенных граждан. Такими действиями он нарушал права граждан на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд. При его непосредственном содействии, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который активно выступал против оккупации полуострова Крым, незаконно лишили свободы на срок более 9 месяцев.

Кроме этого, сотрудниками "новосозданных правоохранительных органов" возбужден ряд уголовных производств, а судами Российской Федерации вынесены обвинительные приговоры.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила в суд Гааги сведения о преступлениях РФ против собственности украинцев в Крыму, - прокуратура АРК