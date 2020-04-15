Два транспортных Ил-76 ВС ВСУ доставили в Румынию десятки тонн медпомощи из Китая. ФОТО

2399

13 и 15 апреля военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушных сил Украины доставили из Китая в Румынию медицинские материалы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию представительства Украины в НАТО.

"Кроме самолетов гражданской авиации, предоставленных в рамках программы НАТО SALIS, Украина направила союзникам военную транспортную авиацию. Украина будет полезным членом НАТО. Сегодня украинский самолет Ил-76 доставил из Китая в Румынию медицинские материалы, необходимые для борьбы против коронавируса.", - говорится в сообщении миссии в среду.

В понедельник, 13 апреля, военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины также сел в аэропорту Бухареста, доставив из Китая 27 тонн медицинского груза.







Смотрите также: Украинский "Руслан" доставил несколько тонн медсредств из Китая в Польшу. ФОТО

Программа SALIS предоставляет странам НАТО гарантированный доступ к пяти самолетам Антонова AN-124 в течение нескольких дней. Девять союзников по НАТО (Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения) участвуют в этой программе при поддержке Агентства НАТО по обеспечению и заказам. Самолеты эксплуатируются компанией Antonov Logistics SALIS из аэропортов Лейпциг/Халле.

До этого в рамках программы SALIS украинские самолеты по заказу НАТО доставили десятки тонн медицинского груза из Китая в Чешскую республику и Словакию.