COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах. КАРТА

2005

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком и Печерском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +2

- Дарницкий - +19

- Деснянский - +5

- Днепровский - +2

- Оболонский - +1

- Печерский - +16

- Подольский - 0

- Святошинский - +4

- Соломенский - +8

- Шевченковский - +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 612 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 180. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 66 случаев коронавируса, в Дарницком -96, в Шевченковском - 64, Голосеевском - 45, Оболонском - 31, Подольском - 28, Днепровском - 38, Деснянском - 39.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО