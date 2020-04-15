Радиационный фон в столице в пределах нормы, - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, пожар в зоне отчуждения не привел к повышению радиационного фона в столице.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Радиационный фон в столице в пределах нормы. Фон не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час. Об этом свидетельствует также исследования наших специалистов и также зарубежных экспертов - специалистов из института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции, которые подтвердили что в Киеве нет повышения уровня радиации в результате пожара в зоне отчуждения. Для исследования они использовали собственную систему радиационного контроля", - сказал Кличко.

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