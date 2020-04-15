В машине патрульной полиции в Днепре умер задержанный. ГБР начало досудебное расследование. ФОТО

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Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства смерти мужчины в автомобиле патрульной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что досудебное расследование начато по признакам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК).

"По предварительной информации, 14 апреля 2020 г. около 17:00 в г. Днепр местный житель вызвал полицию, ведь его брат начал бить отца. После прибытия правоохранителей по вызову вероятный преступник начал убегать от полицейских и был задержан во дворе соседнего дома. После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля и надели наручники (задержанный вел себя агрессивно). Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни. Несмотря оказания первой медицинской помощи от полицейских и медиков, которые приехали на вызов, спасти жизни задержанного не удалось", - сказано в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.