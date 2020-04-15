С начала карантина количество безработных в Украине увеличилось на 71 тыс. до 387,5 тыс. человек, - Госслужба занятости

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В марте безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Госслужбы занятости, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 13 апреля в Госслужбе занятости числится 387 500 человек, из них 71 400 украинцев встали на учет в период всеукраинского карантина, уточнили в ведомстве.



"Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1% прогнозируемых ранее", - отметили в пресс-службе.

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В Госслужбе занятости добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще, выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.

Для этого достаточно заполнить два заявления - о предоставлении/обновлении статуса безработного и о назначении/обновлении пособия по безработице. Заявления принимаются дистанционно на электронную почту центра занятости или через ящик для приема корреспонденции, размещенную в центре занятости.

Размер минимального пособия на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальное пособие достигает 1800 грн, отметили в Госслужбе.