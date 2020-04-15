В Украине создали автоматическую моечную машину для эндоскопов

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На базе ООО "ПКП Восток-Н" (г. Харьков), специализирующегося на производстве медицинского оборудования, украинские конструкторы и ученые наладили производство автоматических аппаратов для очистки и дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов. Автоматическая моечная машина для эндоскопов позволяет добиться 100% стерильности, что делает эндоскопические манипуляции безопасными для пациентов.

По своим техническим характеристикам и эффективности, аппарат отечественного производства не уступает дорогостоящим аналогам мировых брендов. Проект по конструированию и производству профинансировал харьковский бизнесмен Владимир Манукян.

Как отметили на предприятии, в Украине на сегодняшний день достаточно остро стоит проблема возможной передачи возбудителей инфекции от пациента к пациенту при использовании гибких эндоскопов. В нашей стране в большинстве медучреждений до сих пор очистка и дезинфекция эндоскопов выполняется вручную - с применением воды, различных детергентов или ферментных препаратов.

Ручная дезинфекция не только неэффективна, но также небезопасна для медицинского персонала, которому приходится напрямую контактировать с опасными для здоровья детергентами и дезинфицирующими растворами. Автоматическая же мойка для эндоскопов производит все манипуляции самостоятельно: подача воды, дезинфицирующих растворов, спирта производится без участия человека. А ход процесса очистки выводится на дисплей аппарата.

"Ранее, при ручной обработке эндоскопов, мы могли полагаться исключительно на профессионализм и скрупулезность персонала. Ведь если очистка не производится должным образом, то возникает высокая вероятность занести патологию от одного пациента к другому. В Европе ручная обработка эндоскопов уже не практикуется и не рассматривается как возможная. Только авто, только аппараты - машины, работающие строго по ранее запрограммированому алгоритму. То есть, полностью исключен человеческий фактор", - подчеркивает разработчик Андрей Ковалев.

В "Восток-Н" к проблеме подошли основательно и буквально за год разработали аппарат, который по своим характеристикам не уступает иностранным аналогам, но выгодно отличается по цене.

Производство отечественного автомата для очистки и дезинфекции эндоскопов поддерживает харьковский бизнесмен Владимир Манукян. По его мнению, разработки украинских ученых в разных областях медицины, в том числе и в сфере производства медицинского оборудования – перспективное направление для бизнеса.

"Нам всегда будут интересны прогрессивные научные проекты. Мы и далее будем этим заниматься. Если этого не делать, то Украина уже в ближайшем будущем рискует оказаться среди аутсайдеров в развитии новых технологий, а инновационная активность наших предприятий и вовсе сойдет на нет. Такого нельзя допустить", - прокомментировал Владимир Манукян.

По словам разработчика Андрея Ковалева, за полтора года удалось произвести больше 100 аппаратов для качественной автоматической дезинфекции гибких эндоскопов.

"Мы примерно оценили потребность рынка в наших аппаратах и, по предварительным подсчетам, это около 3 тысяч штук. То есть, на автоматические моечные машины для эндоскопов в Украине есть немалый спрос, поэтому есть куда наращивать производственные мощности", - отметил он.

Автоматы для очистки эндоскопов украинского производства стоят втрое дешевле аналогов, например, японских. Сам аппарат был разработан с учетом рекомендаций и требований Минздрава Украины и Всеукраинской ассоциации эндоскопистов.