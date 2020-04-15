За сутки в Киево-Печерской Лавре выявили еще один случай COVID-19, в Ионинском монастыре - еще три, - Кличко

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За минувшие сутки выявлен один случай коронавирусной болезни в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре (оба УПЦ МП).

Об этом заявил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, еще один - в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре", - сообщил мэр.

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