Кабмин расширяет программу доступных кредитов для бизнеса в связи с распространением COVID-19, - Шмыгаль

215

В связи с распространением COVID-19 на территории страны, Кабинет Министров внес изменения в программы кредитования, направленные на преодоление последствий пандемии.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Также увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.

Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.

Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев, а кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха