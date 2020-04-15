Осмаев поблагодарил СБУ за задержание работавшего на ФСБ РФ генерал-майора Шайтанова: "Его судьба - это урок для других"

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Адам Осмаев выразил благодарность СБУ за задержание работавшего на ФСБ РФ генерал-майора Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство Осмаева.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей странице в Facebook чеченский доброволец, участник АТО, вдовец убитой при покушении участницы АТО Амины Окуевой Адам Осмаев.

"Хочу выразить благодарность сотрудникам СБУ, которые участвовали в задержании предателя, планировавшего теракты в Украине. Отдельная благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог обогатиться на миллионы долларов. Россияне думают, что могут купить кого угодно. Но война выковывает сильных мужчин, для которых Честь, Родина, это не пустой звук. Оперевшись на таких людей в силовых органах, политики смогут построить эффективное государство. К сожалению, есть и предатели, такие как задержанный Шайтанов, их тоже выявляют трудные времена, такие как война, и его судьба, это урок для других. Авторитарные режимы рушатся со временем, даже казавшийся незыблемым советский режим разрушился, но, то наследие, которое оставил по себе Шайтанов и ему подобные, не смыть ничем", - заявил Осмаев.

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Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".