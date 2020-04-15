За сутки COVID-19 обнаружили у 48 человек на Кировоградщине. Общее число зараженных выросло до 192, из них 74 медика и 5 детей, - ОГА

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По состоянию на утро 15 апреля на Кировоградщине лабораторным методом подтверждено 192 случая заболевания COVID-19, из которых 8 летальных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Так, по его словам, 14 апреля умерла 88-летняя женщина с Кропивницкого района, с. Соколовское.

Кроме того, за минувшие сутки в области было проведено 195 ПЦР-исследований контактных лиц. Из них у 48 человек обнаружили коронавирус. Из них:

- 37 жителей Кропивницкого, в том числе 6 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком.

- 5 жителей Кропивницкого района. Из них: 1 жительница с. Солнечное; 1 житель с. Ивано-Благодатное; 1 жительница с. Соколовское; 1 житель с. Бережинка; 1 жительница с. Катериновка.

- 1 женщина из пгт. Добровеличковка, которая до этого находилась на лечении в частной клинике.

- 1 жительница Бобринецкого района, которая находится в Бобринецкой ЦРБ.

- 1 жительница с. Новотреповка, Знаменский район.

- 2 жительницы пгт. Александровка.

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"В общем пока на COVID-19 в области лечатся 184 человек, среди них - 7 детей и 74 медработника", - написал он.

Балонь также подчеркнул, что значительное увеличение выявленных инфицированных COVID-19 обусловлено количеством проведенных ПЦР-исследований.

"Сейчас диагностику проводит не только вирусологическая лаборатория лабцентра, но и лаборатория областной больницы. Это дало возможность быстро обследовать всех контактных лиц. Большая часть инфицированных коронавирусом имеют легкое и бессимптомное течение болезни", - добавил он.