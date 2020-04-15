После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко

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Похожие эпидемии могут повторяться и в дальнейшем, биоугрозы — одна из ключевых вещей, которые могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет.

Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в интервью изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы — две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет", — сказал он.

Ляшко считает, что Украине не может обойтись без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты.

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"Когда нам нужно было принять самолет из Уханя и когда мы искали места для обсервации, я понял, что без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты очень тяжело работать в децентрализации. Система противоэпидемиологической защиты должна быть такая же централизованная, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", — добавил главсанврач.

На замечание журналиста о том, что содержание такой централизованной системы обходится дорого, Ляшко ответил: "но ее отсутствие обойдется нам гораздо дороже. Мы это проходим раз в 10 лет".

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