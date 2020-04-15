Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский

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Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большие скопления людей на богослужениях очень опасны, поскольку это прямой способ заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОФиса Президента Украины.

На традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 было отмечено, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантинные меры, а также меры безопасности.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен быть понимать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заболеть коронавирусом - не стыдно. ... Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - Зеленский

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Пасха церковь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 Zemer
Самое опасное скопление людей было на концертах "Студии 95 квартал" и перед экранами Г+Г
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15.04.2020 13:53
+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
мужиком, це явно не за адресою Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3256
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15.04.2020 13:59
+10 Yakov Yakov
самое опасное , когда президент-длбб.
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15.04.2020 14:01
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