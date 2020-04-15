Экс-замгенпрокурора Енин стал заместителем Кулебы: будет курировать дела против РФ и по сбитым рейсам MH17 и PS752

1224

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по его инициативе правительство назначило на должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Евгения Енина, который ранее, будучи заместителем генпрокурора, занимался сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права.

Об этом 15 апреля он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в дипломатию по моей инициативе возвращается Евгений Енин", - написал Кулеба.

Он отметил, что Енин будет курировать дела по сбитым рейсам MH17 и PS752 в Иране и дела против РФ в международных судах. Кроме юридического блока Енин также будет курировать американское и азиатское направления украинской внешней политики и консульскую службу. Кулеба поручил Енину особенно внимание уделить запуску системы "Электронный консул", которая должна упростить для граждан доступ к услугам.

Читайте также: Енин объяснил свою отставку политизацией расследования в деле Курченко: У меня нет сил повлиять на это

Кулеба напомнил, что в начале своей карьеры Енин почти десять лет занимался приднестровским конфликтом и получил награду "За мужество" третьей степени: "Это дает ему глубокое понимание угроз и ловушек урегулирования конфликтов, в которые не нужно попадать".