За сутки на Буковине коронавирус подтвердили у 43 человек: самому старшему 72 года, самому младшему - 7 дней, - ОГА

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В медицинских учреждениях Буковины состоянию на 15 апреля находятся 339 человек. За последние сутки в больницы госпитализировали 43 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"За последние сутки в области было зафиксировано 43 новых случая COVID-19. Самому старшему больному - 72 года

Самому младшему - 7 дней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего за сутки заболели шестеро детей.

Вместе с тем, летальность по области составляет - 1,3%, по Украине - 2,8%.

"Общая численность инфицированных по области начиная с первого установленного случа я составляет 589 человек", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Хотинской центральной районной больнице умерла пациентка, больная COVID-19: "Женщина 1951 года попала в медицинское учреждение в конце марта из-за инсульта. Уже в больнице у нее диагностировали коронавирус".

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По данным ведомства, в настоящее время в медучреждениях Буковины находятся 339 человек. Больше всего больных в ОКБ, Черновицкой городской больнице №1, Глыбоцкой и Сторожинецкой ЦРБ.

Сообщается, что в реанимационном отделении областной больницы находятся девять больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены две женщины, им 64 и 69 лет, у обеих коронавирус подтвержден, состояние - стабильно тяжелое. Другие больные - на кислородной поддержке. В целом же COVID-19 диагностировали у 4 пациентов реанимации, у остальных - подозрение.

В Черновицкой городской больнице №1 пятеро больных в реанимации. Трое больных - на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19 и 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес. Также из инфекционного отделения в реанимацию сегодня перевели 80-летнего пациента с подозрением на коронавирус, состояние которого ухудшилось. Еще двое пациентов - на кислородной поддержке, у них подозрение на COVID-19.

Также в реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы находятся четверо пациентов на кислородной поддержке. Последней в тяжелом состоянии госпитализирована женщина с инфарктом и гепатитом. У нее также диагностировали коронавирус. Кроме того, COVID-19 подтвержден еще у двух пациентов отделения, один - с подозрением.

В реанимации Кицманской центральной районной больницы есть один пациент с подозрением на COVID-19. Его перевели из инфекционного отделения из-за пневмонии и низкого насыщения организма кислородом.

Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.

В Хотинской центральной районной больнице находится одна пациентка с подтвержденной коронавирусная инфекцией. Она на кислородной поддержке.





