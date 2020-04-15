Кабмин уволил Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци", его обязанности будет исполнять Юрик

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Кабинет Министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" (УЗ) и исключил его из состава правления.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, временно исполнять обязанности главы правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик.

Криклий отметил, что конкурс на должность главы правления УЗ, который в настоящее время приостановлен по решению наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

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Юрик с июня 2019 года является членом правления УЗ, возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 гг. Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий констатировал, что Желько Марчек "не оправдал надежд". В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно, отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

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В свою очередь Желько Марчек рассказал, что, по его мнению, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы компании, от руководства компанией.