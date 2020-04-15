Врачи должны рассматривать больных лихорадкой как потенциально инфицированных COVID-19, - Ляшко

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врачи

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет о необходимости организовывать санитарную сортировку поступающих в медицинские учреждения больных и при наличии у них лихорадки и кашля рассматривать их как потенциально инфицированных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я также хотел бы призвать медицинских работников усилить настороженность относительно Covid-19. Почему часто больные с лихорадкой и кашлем не рассматриваются как потенциально инфицированные SARS-Cov-2, пока им не будет сделан тест. А после теста начинается паника и одевание средств индивидуальной защиты. Нужно, чтобы в медицинских учреждениях были правильно сформированы потоки, правильно организована санитарная сортировка, тогда мы сможем рационально использовать средства индивидуальной защиты и сохраним здоровье медицинских работников", - заявил он.

По его словам, имеют место случаи, когда некоторые медицинские работники демонстрируют "определенное немедицинское отношение к пациентам, которые нуждаются в медицинской помощи".

"Хотелось бы, чтобы не было никаких случаев, которые затем рассматривались бы на высоких совещаниях, когда медработник отказал в помощи. Хотелось бы, чтобы и от них шло адекватное отношение к больным, и не только с коронавирусом", - подчеркнул Ляшко.

В то же время он призвал всех, кто пишет о медработниках, "находить чуть больше позитива в их работе".

"Положительные публикации поднимают настроение медицинским работникам, мотивируют их на борьбу с коронавирусом. Я призываю поддержать медицинских работников и поблагодарить их", - сказал Ляшко.

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Коронавирус и карантин
карантин врачи Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+1 valentyna 7f6f0f14
зачем, у нас в крупном учреждении сделано было всего 2, хотя и не нужных
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15.04.2020 14:52
+1 Николай Колесник 4b5ef00f
Доктор Робин Гуд -отрезал ноги у богатых и пришивал их бедным .Задолбали лжекороновирусом .Нам просто врут нагло .Слушал людей из Германии -заболевшие умирают не от лжевируса ,а от убийственных лекарств .Типа как раковые больные дохнут от химии-а не от рака .
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15.04.2020 14:55
+1 Irada
Так и хочется спросить у этого светила медицины Ляшка - с какой лихорадкой? С лихорадкой неясного генеза или с какой-то конкретной? Эболы например........... Шут же знает, что они имеют в виду. Врачи должны рассматривать больных лихорадкой как потенциально инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1228
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15.04.2020 15:05
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