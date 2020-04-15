Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль

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Работавший на ФСБ РФ генерал-майор Валерий Шайтанов фигурировал минимум в двух эпизодах и документах о преступлениях против Евромайдана: поджоге Дома профсоюзов и расстреле на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом было известно еще с мая 2014 года, но правоохранители игнорировали эту информацию и позволили Шайтанову дослужиться до звания генерал-майора.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ.

"Вчерашнего позора, когда оказалось что целый генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов много лет был агентом ФСБ РФ, могло бы не быть, если бы весной 2014 года руководство правоохранительных органов не начало играть в какие-то непонятные игры и выгораживать преступников, а прислушалось к моим призывам немедленно арестовать всех виновных в преступлениях против Майдана так называемых "правоохранителей", в том числе и Валерия Шайтанова", - заявил он.

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"Напомню, в первой половине 2014 г. я возглавлял парламентскую временную следственную комиссию по расследованию преступлений силовиков на Майдане, и большинство фамилий виновных в этих преступлениях были известны. Фамилия Шайтанова фигурировала минимум в двух эпизодах и документах: по поджогу Дома профсоюзов и по расстрелу на Майдане 20 февраля. Информация об этом размещена на моем персональном сайте, так что при желании ее легко проверить. Например, еще 15 мая 2014 г. я заявлял, что Дом профсоюзов 19 февраля штурмовала и сожгла "Альфа" по указанию руководства СБУ. Цель штурма - зачистить здание от протестующих, а всех, кто находился в помещении, должны были физически уничтожить. Для этого была создана штурмовая группа, которая проникла в Дом профсоюзов через гостиницу "Крещатик". В состав штурмовой группы входили 224 сотрудника, среди которых был и Валерий Шайтанов (псевдоним "Вал"), который возглавлял группу прикрытия и огневой поддержки", - пояснил Москаль.

"Фигурировала фамилия Шайтанова и в эпизоде ​​расстрелов на Майдане в последние его дни. Цитирую свои же слова, сказанные публично 12.06.2014 года: "... полковник Службы безопасности Украины Шайтанов В.А., согласно данным Планом, возглавлял группу прикрытия и огневой поддержки, набранной из числа сотрудников 2-го Управления спецподразделения "Альфа" СБУ, в которую были прикомандированы еще 10 сотрудников подразделений МВД Украины. На период указанных событий именно полковник Шайтанов В.А. был начальником 2-го управления спецподразделения "Альфа". Считаю, что его необходимо срочно вызвать на допрос относительно информации о составе всей группы прикрытия и огневой поддержки, фамилий 10-ти сотрудников подразделений МВД, прикомандированных в его группу. По моей информации, все они были вооружены автоматами Калашникова и снайперскими винтовками. Старшим второй группы снайперов из числа 7 сотрудников СБУ был подполковник Бичкивский А.М., - это именно тот человек, который имел позывные "Мирон" ... Неоднократные вызовы Шайтанова, Бичкивского и Бублика на заседание ВСК все трое игнорируют. Служба безопасности Украины направляет отписки, что кто-то из них на больничном, а остальные задействована в АТО", - добавил экс-нардеп.

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"Я, как председатель парламентской ВСК, неоднократно обращался с просьбой задержать преступников в МВД, ГПУ, СБУ, делал это официально и неофициально, конфиденциально и публично давал множество интервью и выходил на пресс-конференции с одной-единственной просьбой: ВСК известны все фамилии, вот они, берите, расследуйте и сажайте! Вместо этого, так не было сделано, принцип неотвратимости наказания не сработал, меня перевели в прифронтовую Луганщину, а Шайтанов, как видим, еще и дослужился до генерал-майора. Как видим, если бы тогда меня послушали и наказали всех виновных за преступления Майдана, очень многих смертей, произошедших по вине Шайтанова уже во время войны, можно было бы избежать", - констатировал Москаль.

"А теперь вопрос к нынешним силовикам: почему вы вдруг так активно взялись за поджог офиса Партии регионов и при этом игнорируете поджог Дома профсоюзов? Может потому, что к последнему поджогу был причастен российский агент Шайтанов, и расследовать его "по каким-то причинам" вам не совсем выгодно?" - резюмировал он.

Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".





