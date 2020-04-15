Шмыгаль поручил Минэкономики ускорить выплаты пособия по безработице

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату пособий по временной безработице на период карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал на своей странице в Telegram.

"Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям помощи по временной безработице", - написал он.

Шмыгаль отметил, что по сравнению с докарантинным периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.

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"Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем", - добавил премьер.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко заявил, что пособия по безработице будут увеличены.