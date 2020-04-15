Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав

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Стоматологические услуги предусматривают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы. Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи.

"Однако 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал руководителю ликвидационных работ во Львовской области, что это является грубым нарушением карантина. Установленные рекомендации и правила карантина, должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19.

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