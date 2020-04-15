Государство должно проводить протекционистскую политику там, где дело касается украинской продукции, - нардеп Магомедов

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В кризис государство должно поддерживать отечественного производителя и, прежде всего, экспортеров, обеспечивающих поступление в страну валютой выручки.

Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов в эфире телеканала "Украина 24".



Депутат отметил, что сейчас в горно-металлургическом комплексе наблюдается спад производства, и государству следует оказать поддержку этой отрасли, которая обеспечивает четверть всего объема экспорта страны.



"Мы совершенно точно понимаем, что ГМК находится в рецессии. Мы понимаем, что происходит на внешних рынках. Мы понимаем, что в связи с этим объемы реализации, и добычи, и производства снижены. Соответственно, снижается экспорт, соответственно, снижается поступление валютной выручки... Чтобы помочь базовым отраслям, государство должно занимать протекционистскую политику там, где дело касается продукции, произведенной в Украине. Точно так же пытаться с помощью политических решений, обращений, работы с иностранными правительствами увеличивать квоты и возможности отгрузки нашего оборудования, нашего проката", - сказал Магомедов.



Он также отметил, что власти необходимо уделить максимальное внимание шахтам, испытывающим серьезные проблемы со сбытом продукции, вызванные в частности импортом электроэнергии из России и Беларуси. По его мнению, экспортировать ток в условиях снижения внутреннего энергопотребления и кризиса в угледобывающей отрасли безответственно.



"Ситуация по добыче и на энергетических шахтах, и на тех шахтах, которые добывают коксующийся уголь, существуют серьезные проблемы со сбытом. Причем связаны они с множеством и внешних, и внутренних факторов. Мы понимаем, что снижены объемы производства, снижены объемы реализации промышленной продукции, и соответственно потребление электроэнергии точно так же снижено на сегодняшний момент. И в этой ситуации говорить о том, чтобы заниматься экспортом электроэнергии вместо того, чтобы генерировать свою, использовать отечественный уголь, на котором работают наши шахтеры, - это безответственно", - считает Магомедов.



Напомним, ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит Украине выстоять во время мирового экономическо-финансового кризиса.



В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас предприятиям-экспортерам приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах, поскольку они обеспечивают приток валюты в страну.



Производство металлопродукции в Украине снижается на протяжении первых трех месяцев 2020 года. Производство стали в январе снизилось на 5,1%, чугуна - на 2,7%. В феврале производство стали упало на 8,3%, чугуна - на 7,5%, металлопроката – на 12,8%. В марте производство чугуна снизилось на 4,6%, стали - на 9,1%, проката – на 7,9%.