ВНО-2020 состоится по одному из двух подготовленных сценариев, - и.о. министра образования Мандзий

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Министерство образования и науки из-за карантина в Украине подготовило два сценария проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Мандзий, ВНО в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.

"МОН разработал минимум два сценария. Если карантин закончится до начала июня, мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне, а с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки карантина будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа будет возможность проводить основную сессию ВНО", - заявила Мандзий.

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