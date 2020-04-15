Снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, - Федерация металлургов

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Снижение портовых сборов поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.

Об этом заявил председатель Федерации металлургов Сергей Беленький в эфире телеканала "Украина 24".



Председатель Федерации металлургов отметил, что в настоящее время значительно снизился спрос на продукцию горно-металлургического комплекса и отрасли нужна поддержка со стороны власти. По его мнению, таким шагом может стать снижение портовых сборов, что позволит металлургическим предприятиям конкурировать на мировых рынках в нынешних кризисных условиях.



"У нас значительно уменьшился спрос на мировых рынках на продукцию ГМК. Это и металлопрокат и железорудное сырье. На сегодняшний день портовые сборы являются самыми высокими, пожалуй, в мире. Мы предлагаем на первом этапе хотя бы процентов на 20-30 их уменьшить. Это было бы шагом правительства навстречу промышленности ", - сказал Беленький.



Он также считает, что портовые сборы нужно будет снижать и дальше до уровня, конкурентного с портами других стран.



"20% - это на первом этапе, потом будет второй этап, на котором еще можно будет уменьшить. Также нужно уменьшить стоимость услуг по лоцманской проводке судов. Их можно уменьшить, по нашим подсчетам, примерно на 40%. И таким образом мы получим портовые сборы и стоимость услуг по лоцманской проводке судов, конкурентные с другими портами ", - пояснил Беленький.



Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры и первому заместителю министра инфраструктуры Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.



Кроме того, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона, и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.