Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд

11361 115
Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.

Об этом сообщает "Лига", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного "Приватбанка" почти 7 млрд грн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также "Приватбанком".

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего около 7 млрд грн.

Читайте также: Верховный Суд назначил дату рассмотрения дела о вкладах семьи Суркисов в "Приватбанке"

Депозиты семьи Суркисов были открыты в кипрской "дочке" "Приватбанка". Выплатить их владельцам суд приказал еще в 2017 году, однако тогда это решение не смогли воплотить в жизнь, поскольку во время национализации "Приватбанка" НБУ признал семью Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами, а их многомиллиардные депозиты в банке обменял на акции "Приватбанка". Впоследствии все акции государство купило за 1 гривну при национализации по процедуре bail-in.

Процедуру bail-in по депозитам Суркисов также оспаривают в Верховном Суде. Члены семьи Суркисов пытаются доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in.

"Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным с ними лицами", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.

Приватбанк
Боголюбов Коломойский национализация НБУ Порошенко Суркис Апелляционный суд Гонтарева Дубилет Приватбанк
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36 я гражданин Украины
вони зробили це разом
показать весь комментарий
15.04.2020 15:44
+22 Roman Maksymyuk 11332737
да вот как бы не идут, благодаря 73м%. в ж.пу идем тепер мы все разом и дружно платим Суркисам
показать весь комментарий
15.04.2020 15:51
+21 Pravda M
О как дружбан Коломойского Суркис грабанул Украину. Кстати, он депутат от ОПЗЖ. Голосующие за эту партию любят рассказывать, что какие-то олигархи грабят Украину.
показать весь комментарий
15.04.2020 15:48
Смотреть комментарии