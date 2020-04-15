Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина своевременно вышла на карантин и смогла избежать большого количества заразившихся коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных", - отметил он.

По его словам, от 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. зараженных мы идем медленнее, чем другие страны.

"Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. мы прошли за девять дней. Италия - за пять дней. Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тысячи до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней, а от 10 тыс. до 20 тыс. и т. д. проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. У нас первая тысяча (у кого обнаружен COVID-19. - Ред.) была 4 апреля", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, как ожидается до конца апреля Украина выйдет на уровень 10 тыс. больных.

"И нормально, если мы к концу апреля выйдем на 10 тыс. Самый пессимистичный сценарий, который мы обсуждали раньше, - это 80%, потом 50%, затем 25% населения, которые переболеют коронавирусом. Если 25% украинцев будет инфицировано, сколько коек в инфекционных отделениях нам понадобится? Мы все видели по примеру Италии, Испании, Китая, что 5% всех заболевших нуждаются в интенсивной терапии. Их подключают к ИВЛ или к кислороду. И мы посмотрели на наши возможности. При инфицировании 25% населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся около 64 тыс. человек. И вот, представьте себе, настает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек", - объяснил он.

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