Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

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карантин

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина своевременно вышла на карантин и смогла избежать большого количества заразившихся коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных", - отметил он.

По его словам, от 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. зараженных мы идем медленнее, чем другие страны.

"Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. мы прошли за девять дней. Италия - за пять дней. Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тысячи до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней, а от 10 тыс. до 20 тыс. и т. д. проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. У нас первая тысяча (у кого обнаружен COVID-19. - Ред.) была 4 апреля", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, как ожидается до конца апреля Украина выйдет на уровень 10 тыс. больных.

"И нормально, если мы к концу апреля выйдем на 10 тыс. Самый пессимистичный сценарий, который мы обсуждали раньше, - это 80%, потом 50%, затем 25% населения, которые переболеют коронавирусом. Если 25% украинцев будет инфицировано, сколько коек в инфекционных отделениях нам понадобится? Мы все видели по примеру Италии, Испании, Китая, что 5% всех заболевших нуждаются в интенсивной терапии. Их подключают к ИВЛ или к кислороду. И мы посмотрели на наши возможности. При инфицировании 25% населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся около 64 тыс. человек. И вот, представьте себе, настает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема с тестированием на COVID-19 есть на Киевщине, планируем туда командировку в ближайшее время, - Ляшко

Коронавирус и карантин
карантин Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 belge
Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

И 17 тыс смертей, и пустыня. Никак не проверишь, так что можно пи2деть всё что угодно. Тем более, что, может, инфицированных уже сейчас реально больше, чем 17 тысяч. Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 991
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15.04.2020 15:52
+3 Поедатель Зябликов
угу.... легко врать, когда в стране почти никто не может тебя опровергнуть, о великий санитарный регент при слабом зелёном монархе Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8483
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15.04.2020 15:52
+3 Pavel Karai
Если бы делали тестирование так как в Германии или той же Польше, было бы не 17 тысяч, а 170 тысяч. Всего сделали на всю Украину меньше 40 000 тысяч тестов. Молчали бы уже лучше статисты хреновы.
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15.04.2020 16:03
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