Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома: "Это возможность лучше осознать значение жизненных ценностей"

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Священнослужитель подчеркнул, что пандемия изменила повседневную и церковную жизнь, но при этом они "обязаны принять трудное решение", распространив карантинные ограничения и на Страстную неделю.
Варфоломей также отметил, что эти меры не являются решениями против церкви.
По убеждению Константинопольского патриарха, сложившаяся ситуация "является возможностью к лучшему осознанию значения жизненных ценностей".