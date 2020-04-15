Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома: "Это возможность лучше осознать значение жизненных ценностей"

839 19
варфоломей

Из-за пандемии коронавируса церкви будут закрыты, а верующим следует оставаться дома.

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Священнослужитель подчеркнул, что пандемия изменила повседневную и церковную жизнь, но при этом они "обязаны принять трудное решение", распространив карантинные ограничения и на Страстную неделю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Варфоломей призвал верующих оставаться дома и усилить молитвы: Церковные престолы получили приказ приостановить все религиозные службы

Варфоломей также отметил, что эти меры не являются решениями против церкви.

По убеждению Константинопольского патриарха, сложившаяся ситуация "является возможностью к лучшему осознанию значения жизненных ценностей".

Коронавирус и карантин
Варфоломей карантин Константинопольский патриархат Пасха религия православие COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2 Володимир Вовкодав 6dedfd78
Я тоже За , - московский патриархат Против еще не все обслюнявили портрет Предводителя.
показать весь комментарий
15.04.2020 15:52
+2 Женя-Женя
если найдутся попы, которые пойдут против Варфоломея - они раскольники и нехристи. И должны быть отлучены от церкви. Ибо нет никакого другого аргумента идти против этого - как жажда наживы и алчность.
показать весь комментарий
15.04.2020 16:35
+1 buannaichidh sinn
Ну, після такого заклику, в церкви МП попруться не тільки сектанти МПЦ ФСБ, а й упороті атеїсти.
показать весь комментарий
15.04.2020 15:54
Смотреть комментарии