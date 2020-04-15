Весенний призыв перенесли из-за коронавируса, - Кабмин

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Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 23 марта 2020 №103/2020, Кабинет Министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года. Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства 15 апреля", — сказано в сообщении.

При этом численность граждан, подлежащих призыву, и объем расходом на его проведение остались неизменными, отметили в Кабмине.

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В мае-июле 2020 в ВСУ и другие военные формирования будут призваны 16 460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9 000, Нацгвардии - 5 460, Госпогранслужбы - 1 300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.