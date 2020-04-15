"Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд

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Министр юстиции Денис Малюська не считает, что сегодняшнее решение Апелляционного суда по "Приватбанку" сулит Суркисам получение от государства 7 млрд гривен.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"9 февраля 2017 (две тысячи семнадцатого!!) суд обязал "Приватбанк" обслуживать депозиты определенных иностранных компаний без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.

20 февраля 2020 (через три года) тот же суд "разъяснил" свое предыдущее постановление, фактически просто повторив его содержание. Суть та же - "Приватбанк" должен обслуживать депозиты без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.

15 апреля 2020 суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 без изменений.

Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну точно ничего существенного. Где зрада? Где 7 ярдов?" - убежден министр.

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Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.