На Ривненщине выявлены 18 новых случаев Covid-19, всего в области 184 инфицированных коронавирусом, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

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За сутки в Ривненской области лабораторно подтверждены 18 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.

Он отметил, что 11 случаев коронавируса зафиксировано в Ривном, четыре случая - в Радивиловском районе и по одному случаю в Ровенском районе (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тишиця Березновского района.

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Всего в Ривненской области зарегистрировано 184 случая коронавируса, из которых 7 человек погибли. Выздоровели 8 человек. Кроме того, на проверке в лабораторном центре находится еще более 100 проб.

Утром Минздрав сообщал о 173 случаях заражения коронавирусом в регионе.



