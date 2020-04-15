Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк

1909

Нет данных также и о том, что Чорновол препятствовала тому, чтобы Захаров покинул горящее здание.

Бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Цензор.НЕТ заявил, что по результатам экспертизы удалось установить, что Захаров погиб из-за отравления угарным газом. При нем были жесткие диски с разных компьютеров. Это свидетельствовало о том, что он не покидал помещение, а ходил собирал эти жесткие диски несмотря на опасность.

"Там еще была часть людей, которые также работали в этом офисе и после приезда сотрудников МЧС покинули здание. Поэтому можно предположить, что он скорее всего не выходил. Но никто из тех, кто с самого начала пытался принять меры безопасности по отношению к себе, не погиб", - рассказал он.

По словам Горбатюка, кроме Захарова в офисе было еще около 20 человек.

"Данных о том, что Захарову кто-то препятствовал в выходе из дома, не было установлено. В том числе и в отношении любых препятствий именно со стороны Татьяны Чорновол. Поэтому меня удивляют обвинения. Умышленное убийство - это в частности, если бы она сама лично дала кому-то указание не позволять выйти после поджога дома этому конкретному лицу. Ничего подобного не было зафиксировано", - объяснил Горбатюк.

Полный текст интервью с экс-руководителем Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк