Взрыв в больнице во Львове, есть погибший

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На территории больницы №5 во Львове произошел взрыв. Получивший ранения мужчина скончался на месте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на собственные источники.

Взрыв произошел в 16:05.

Что именно взорвалось — пока неизвестно.

Находившийся на месте происшествия мужчина получил смертельные ранения и скончался.

Личность погибшего и все обстоятельства случившегося сейчас выясняют.

5-я городская клиническая больница Львова имеет несколько корпусов. Часть из них расположены на ул. Коновальца, часть — на ул. Чупринки. В больнице функционируют 9 отделений: терапевтическое, гематологическое, нефрологическое, пульмонологическое, хирургическое, урологическое, неврологическое и городской гастроэнтерологический центр.

Об этом также сообщила официальная "Горячая линия города Львов".

"По оперативным данным, на ул.Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет. На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители. Смерть констатировали на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Причины происшествия устанавливают", - говорится в сообщении.

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