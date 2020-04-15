"Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих", - Горбатюк

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Бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк считает, что преследования участников Революции Достоинства - дискредитация Майдана и попытка показать все так, будто бы это был государственный переворот.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Горбатюк напомним, как во времена Майдана в абсолютном большинстве незаконно привлекали активистов к ответственности, а политикам готовили подозрения.

"Тогда просто не успели все шаги предпринять. Поэтому сейчас может произойти все, что угодно. Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих. Но это опять же совсем не свидетельствует о том, что подозрения основаны на законе и доказательствах. Все эти незаконные действия очень хорошо укладываются в тенденцию, которая продвигается Портновым, Шарием и другими по дискредитации Майдана, как о государственном перевороте", - отметил он.

По словам Горбатюка, умышленное убийство не подтверждается материалами дела Чорновол, а следователи готовят и сообщают подозрение.

"Хотя если подписывается подозрение и привлекается к ответственности заведомо невиновное лицо, то у тех, кто это делает, наступает уголовная ответственность. Думаете, они этого не знают? Но видите, притягивают за уши. Почему их должно останавливать то другое?", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с экс-руководителем Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком читайте здесь.

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