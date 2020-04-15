Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка

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Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка

Судья Днепровского районного суда Киева вернул полиции протокол, составленный на Валентина Бурьянова, которого полиция задержала после того, как он вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с заседания суда опубликовал Бурьянов в Facebook.

Судья зачитал протокол, в котором написано, что 6 апреля в 12:30 Бурьянов находился в Гидропарке без средства индивидуальной защиты, что является "нарушением постановления Кабинета Министров №211".

"Про свидетелей прочерки стоят, вреда не причинено... понятые тоже какие-то прочерки, галочки стоят, подписи понятых тоже прочерки", - отметил судья.

Защита человека также предложила судье посмотреть видео задержания их клиента в Гидропарке от "Магнолия ТВ".

Судья ответил, что должен выяснить все обстоятельства дела, но прежде всего - выяснить, есть ли все доказательства виновности. Однако, по словам судьи, материалы дела составлены ненадлежащим образом.

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"Требования к протоколу определены четко кодексом. Из протокола вижу, что нет свидетелей, "Магнолия ТВ" задерживала, какой-то журналист... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля? Это предстоит выяснить. На данном этапе не вижу возможности продолжать рассмотрение, не получив надлежащим образом оформленные документы", - подчеркнул он.

В итоге судья вернул полиции протокол и другие материалы на "оформление". По словам адвоката Бурьянова, в административном судопроизводстве не предусмотрено "возвращение материалов".

Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

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Топ комментарии
+7 Антип61
Ну, Бубочка же пять лет на юрфаке в папином институте хохмил и кавээнил.
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15.04.2020 17:05
+6 18c49ed2
Суды в 90% случаев оправдывают нарушителей карантина, т.к. постановления зеленого кабмина приняты с нарушением законов и конституции.
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15.04.2020 17:02
+5 Dmytro Shevchenko
Судья молодец. Кто-то должен в конце концов объяснить 3ебилам чем закон отличается от телешоу.
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15.04.2020 17:09
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