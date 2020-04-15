Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка

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Судья Днепровского районного суда Киева вернул полиции протокол, составленный на Валентина Бурьянова, которого полиция задержала после того, как он вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с заседания суда опубликовал Бурьянов в Facebook.

Судья зачитал протокол, в котором написано, что 6 апреля в 12:30 Бурьянов находился в Гидропарке без средства индивидуальной защиты, что является "нарушением постановления Кабинета Министров №211".

"Про свидетелей прочерки стоят, вреда не причинено... понятые тоже какие-то прочерки, галочки стоят, подписи понятых тоже прочерки", - отметил судья.

Защита человека также предложила судье посмотреть видео задержания их клиента в Гидропарке от "Магнолия ТВ".

Судья ответил, что должен выяснить все обстоятельства дела, но прежде всего - выяснить, есть ли все доказательства виновности. Однако, по словам судьи, материалы дела составлены ненадлежащим образом.

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"Требования к протоколу определены четко кодексом. Из протокола вижу, что нет свидетелей, "Магнолия ТВ" задерживала, какой-то журналист... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля? Это предстоит выяснить. На данном этапе не вижу возможности продолжать рассмотрение, не получив надлежащим образом оформленные документы", - подчеркнул он.

В итоге судья вернул полиции протокол и другие материалы на "оформление". По словам адвоката Бурьянова, в административном судопроизводстве не предусмотрено "возвращение материалов".

Напомним, 6 апреля полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.