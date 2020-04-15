В Украине на обсервации находятся 400 человек, - Минздрав

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На обсервации в специально отведенных местах по состоянию на вечер 14 апреля находятся чуть больше 400 украинцев.

Об этомзаявил глава Минздрава Максим Степанов, отвечая на вопрос, сколько вернувшихся из-за границы украинцев находятся на обсервации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он уточнил, что, по состоянию на 19:00 14 апреля, функционировало 34 объекта обсервации на территории Украины, в них находились 417 человек. "Все это находится на контроле органов местной власти", - сказал Степанов.

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Глава МОЗ напомнил, что обсервация как противоэпидемиологическая мера впервые применена в Украине.