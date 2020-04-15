Зеленский подвергает Майдан испытанию, - Atlantic Council

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Украина впервые после эпохи Януковича сделала шаг к тирании. Президент Владимир Зеленский, пришедший во власть как свежее лицо, рискует заработать репутацию человека, который мстит Майдану.

Об этом пишет американское издание Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые с последних дней эпохи Януковича Украина сделала шаг к тирании. 10 апреля к активистке по борьбе с коррупцией, общественному лидеру и бывшему депутату Татьяне Чорновол пришли оперативники Государственного бюро расследований Украины в масках. Должностные лица президента Зеленского обвиняют ее в убийстве и в препятствовании деятельности Партии регионов", — пишет издание.

Atlantic Council отмечает, что Татьяна Чорновол — "яркая и противоречивая личность", "живой символ протестов Майдана и войны против вторжения Москвы и оккупации востока Украины".

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"В этом смысле дело против нее является нападением на преобладающую точку зрения на новейшую историю Украины. Это нападение на идею революции Майдана как легитимного гражданского движения в защиту украинской демократии и на действия в значительной степени ненасильственные, к которым прибегли протестующие в ответ на смертоносные нападения все более нелегитимных государственных органов", — сказано в статье.

Atlantic Council напоминает, что выход из офиса Партии регионов был все время открыт. Гибель 57-летнего компьютерщика партии Владимира Захарова издание называет трагедией, которую не планировали поджегшие здание люди.

"Невероятно и тревожно, что дело (Чорновол. — Ред.) попало в руки судьи Печерского районного суда г. Киева Сергея Вовка, который считается тесно связанным с кланом Януковича", — подчеркивает издание.

Также на Цензор.НЕТ: Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка (обновлено)

"Государственного бюро расследований также уязвимо к обвинениям в предвзятости. До назначения на должность заместителя председателя ГБР Александр Бабиков занимал должность адвоката Януковича и других членов внутреннего круга бывшего украинского лидера. Принципиально важно, что Бабиков был выдвинут командой Зеленского, поэтому уголовное преследование Чорновол проходит под руководством людей, назначенных действующим Президентом Украины", — добавляет издание.

По мнению Atlantic Council, если Зеленский не вмешается, его международной репутации будет нанесен глубокий ущерб. Кроме того, преследование Чорновол может разозлить гражданское общество Украины, сотни тысяч добровольцев и ветеранов войны.

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"Президент Зеленский рискует глубокими политическими неприятностями, если решит продолжить сомнительное дело против Татьяны Чорновол. Он пришел к власти как свежее лицо в украинской политике, но это обвинение может укрепить его репутацию сторонника контрреволюционного ревизионизма и мести Майдану", — подытоживает издание.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.