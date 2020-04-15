Сейчас в ВСУ 78 женщин - командиры взводов, 6 - командуют ротами, 2 - минометными батареями, - Минобороны

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На командных должностях в ВСУ находятся 86 женщин-военнослужащих, из них: 6 - командиры рот (медицинских) 78 - командиры взводов и 2 - командиры минометных батарей.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В настоящее время в Вооруженных Силах Украины проходит службу 29 760 (14% от общего количества) военнослужащих-женщин, из них: 4 250 офицеров (8,1%); 6 973 сержанты (14,5%); 17 438 солдат (17,3%); 1 099 курсантов (9,7%). Кроме того, в ВС Украины работают 27 372 (58,9%) женщины. По сравнению с показателями 2017 года количество военнослужащих-женщин увеличилось на 5,5 тыс. человек.

"Только с начала этого года назначены в воинские части на должности рядового, сержантского состава после окончания обучения 952 женщины, из которых боевая компонента составляет 652 человека", - сообщил Лысенко.

Военнослужащие-женщины, которые находятся в военном звании офицерского состава: "полковник" - почти 100 человек, "подполковник" - почти 280 человек, "майор" - почти 440 человек, "капитан" - почти 600 человек, "старший лейтенант" - почти 850 человек, "лейтенант" - 920 человек, "младший лейтенант" - почти 300 человек.

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По данным Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев служит 161 женщина.