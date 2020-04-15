В Калушском роддоме коронавирус подтвержден у 14 медработников, - Ивано-Франковская ОГА

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В Ивано-Франковской области приостановлена работа роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) в связи с заболеванием коронавирусом 14 медицинских работников.

"Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание коронавирусом подтверждено методом ПЦР-диагностики у 14 человек, из них 4 – врачи: у 3 акушеров-гинекологов, один анестезиолог и 10 медсестер", - и.о. директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобельская на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также добавила, что беременных и рожениц в учреждении нет, пять рожениц сегодня будут выписаны.

Также в ОГА отметили, что всех беременных в городе каретами скорой помощи будут перевозить в Ивано-Франковский областной перинатальный центр или в городской родильный дом.

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В свою очередь первый заместитель главы областной государственной администрации Мария Савка сообщила, что за последние сутки в Ивано-Фрнаковской области от COVID-19 умер 55-летний мужчина.

"За последние сутки у нас, к сожалению, один лабораторно подтвержденный летальный случай. Это мужчина 55 лет, 1965 года рождения из г.Калуш, диагноз был подтвержден при жизни. Выражаем искренние соболезнования родным", - рассказала Савка.

По информации ОГА, всего в Ивано-Франковской области 27 летальных случаев от COVID-19, из них 14 мужчин и 13 женщин.

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