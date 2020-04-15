В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Основная цель выхода - отработка совместных действий подразделений, входящих в состав операции Объединенных сил, по защите побережья от потенциальной атаки врага и прохода кораблей нарушителей. А также демонстрация присутствия украинского флага в акватории Азовского моря", - рассказал капитан "Донбасса" Александр Григоревский.
Учения прошли в несколько этапов: отработка управления войсками различных ведомств, слаженность действий экипажа и совместимости с другими подразделениями во время отражения вооруженной агрессии с морского направления.
В частности, в море отрабатывали тактическое маневрирование, корабельные боевые учения по обороне и защите кораблей на переходе морем и стоянки на незащищенном рейде с выполнением боевых упражнений.
Совместно с кораблями государственной пограничной службы военнослужащие ВМС Украины отрабатывали совместное маневрирование, остановку и досмотр судна противника.
Во время учений также тренировались в борьбе за живучесть корабля, оказывали первую помощь раненым и отработали эвакуацию пострадавшего матроса вертолетом морской авиации ВМС Украины.