В Азовском море прошли учения подразделений ООС по защите побережья от вражеской атаки. ФОТОрепортаж

1371

В течение трех суток на Приазовье подразделения Военно-Морских Сил Украины, морской авиации, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, морской пехоты и Сил специальных операций проводили тактические учения. Тренировочный поход в акваторию Азовского моря осуществили на поисково-спасательном судне "Донбасс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Основная цель выхода - отработка совместных действий подразделений, входящих в состав операции Объединенных сил, по защите побережья от потенциальной атаки врага и прохода кораблей нарушителей. А также демонстрация присутствия украинского флага в акватории Азовского моря", - рассказал капитан "Донбасса" Александр Григоревский.

Учения прошли в несколько этапов: отработка управления войсками различных ведомств, слаженность действий экипажа и совместимости с другими подразделениями во время отражения вооруженной агрессии с морского направления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Попутный ветер": ВСУ отработали оборону побережья Азова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В частности, в море отрабатывали тактическое маневрирование, корабельные боевые учения по обороне и защите кораблей на переходе морем и стоянки на незащищенном рейде с выполнением боевых упражнений.

Совместно с кораблями государственной пограничной службы военнослужащие ВМС Украины отрабатывали совместное маневрирование, остановку и досмотр судна противника.





Также смотрите: На Одесчине морские пехотинцы провели учения по захвату побережья и уничтожению артбатареи противника. ФОТОрепортаж

Во время учений также тренировались в борьбе за живучесть корабля, оказывали первую помощь раненым и отработали эвакуацию пострадавшего матроса вертолетом морской авиации ВМС Украины.