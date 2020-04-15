Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры

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Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Они теперь официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. Украина стала первым государством в мире, в котором внедрили такую новацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

В министерстве отметили, что сейчас электронные паспорта тестируют более 17 тысяч украинцев, а вскоре они станут доступны всем гражданам.

"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписку из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны", — сказано в сообщении.

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Паспорт в смартфоне особенно актуален во время карантина, когда нужно носить с собой документы, удостоверяющие личность, отметили в министерстве.

"После завершения карантина вы также сможете активно пользоваться е-паспортами:

🔹во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом

🔹во время медицинского обслуживания и банковских операций

🔹при получении административных услуг", — добавили в Минцифры.

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Украина стала первым в мире государством, в котором можно пользоваться цифровым паспортом без предъявления бумажного или пластикового аналога.



