Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе

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Соучредитель Центра ненасильственного общения Елена Гандзяк-Каськив, которая заразилась коронавирусной инфекцией, рассказала о своем опыте лечения и тех методах, которые помогают ей успешно бороться с болезнью.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых: сопровождение врача: все-все лечение, которое мы определили из мировых практик, я согласовываю с опытным пульмонологом, а также нахожусь под частым наблюдением семейной врача.

Лечение: вот моя формула (80 грамм витамина С в дозах 4-8 грамм в течение дня; 4.000 MO витамина D; 1,4 мг B1; 1,6 мг В2, 2 мг B6, 1 мкг B12, 300 мг магния. Планируем добавить цинк и селен.

Жидкость: витамин С также очень любит воду! Каждый раз, когда беру 2 капсулы витамина С (4 грамма), пью 0,5-1 стакан воды (фильтрованной-кипяченой-остуженной). Также употребляю щелочное питье (чайную ложку пищевой соды на пол-литра теплой кипяченой воды).

Легкие: не любят, чтобы их "залеживали", так что я в спокойном движении. Не лежу без особой надобности. Ночью стараюсь спать на боку и немного на животе. Проветриваем комнату (если нет смога с улицы). Идеально иметь очиститель воздуха, я не имею. Также раз - два раза в день делаю дыхательные упражнения (я делаю то, что знаю и практикую уже более года - несколько упражнений пранаямы, меня в Индии раньше мастера были немного научили дыхательным упражнениям хатха-йоги).

Мониторинг состояния: сделала график замеры температуры тела и уровня кислорода в крови (сатурация, насыщенность кислородом крови), веду 4-5 раз в день, а при необходимости и чаще. Если показатель ниже 94, беру 2-4 капсулы витамина С и уровень поднимается на глазах. Иначе очень падает и это может привести к гипоксии и в итоге - к аппаратному дыханию.

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Целостный подход: уже писала ранее кому-то из друзей, что сейчас как никогда приоритезировала вещи и живу по формуле: благодарное и безосудне принятия себя и внешнего мира + пристальный контакт с собой + покой и внимание к себе (тело + душа) + духовные практики ( я молюсь и нахожусь в своем религиозном контексте, приготовления к Пасхе) + дыхательные упражнения (я делаю уже год пранаяму) и минимум физических упражнений + минимум углеводов, зато овощи и немного рыбы (богатой Омега 3) + много воды с каждым приемом витамина с + со всем этим Любовь в чистом ее виде (кто как умеет).

P.S. Моя семейная врач каждый раз спрашивает "Как вам это удается? Другие на участке со значительно лучшим КТ легких лежат в больнице в плохом состоянии!" И я молясь, снова и снова делюсь своим опытом и чудодейственным действием аскорбиновой кислоты в больших дозах (если нет

противопоказаний).

Если кому что интересно, пишите под этим сообщением или где вам удобно и я буду стараться отвечать. Карл выписал подробные пункты лечения в документ и мы будем рады делиться с теми, кому нужно", - написала Гандзяк-Каськив.

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