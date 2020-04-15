На карантине украинцы вдвое реже снимают наличные в банкоматах, - Приватбанк

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При этом количество безналичных платежей осталось таким же, каким было в начале марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка".

"В период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах ПриватБанка - количество таких операций снизилась по сравнению с началом марта с 2,7 млн до 1,3 млн операций в сутки", — сказано в сообщении.

Меньше украинцы посещают и отделения банка.

"За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза", — сказано в сообщении.

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Если в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 000 операций, то с начала текущей недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 000 кассовых платежей.

"В то же время, количество транзакций клиентов ПриватБанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%", — добавили в пресс-службе.

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