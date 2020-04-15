На Закарпатье зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба

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15 апреля зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Поступившие результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное. Устанавливается круг всех лиц с кем пограничник контактировал. Также в подразделении проведены меры по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

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Как отмечают в Госпогранслужбе, с середины февраля, из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией, более 300 пограничников находилось под контролем врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.