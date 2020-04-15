С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

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Сегодня российско-оккупационные войска дважды нарушили режима прекращения огня, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил, вблизи Попасной в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции ОС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Крымским — из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Активно действуя в обороне, наши защитники избежали потерь от вражеских обстрелов. На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость наших воинов, оккупанты немедленно прекращали преступную активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на трех участках разведения ситуация остается стабильной, соблюдается режим "Тишина".

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Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Двое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму.