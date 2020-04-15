Укомплектованность частей ДШВ в среднем выросла на 11%, а частей Сухопутных войск - на 7%, - Генштаб ВСУ

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За последние 9 месяцев ситуация с оттоком кадров и укомплектованностью воинских частей ВСУ улучшилась.

Об этом заявил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Мы проанализировали ситуацию, выявили основные причины, по которым многие военнослужащие не продлевают контракт, оценили систему отбора и комплектования воинских частей и приняли определенные меры. Так, одной из самых распространенных проблем, которую называли контрактники в ходе опроса, является недостаток свободного времени на отдых и семью. Почти полгода военнослужащий находится в районе ООС, после ротации имеет короткий отдых, потом на несколько месяцев отправляется на полигон. Это часто становится причиной проблем в семьях, исчезает мотивация", - рассказал Лысенко.

По словам генерала, есть несколько основных факторов, которые сработали на положительную динамику комплектования войск. Один из них - внесены коррективы в систему отбора и комплектования. Ранее пытались сначала максимально укомплектовать части ДШВ. Но не все из тех, кто на рынке труда рассматривает предложение службы в армии, стремятся служить именно в десанте. Сегодня военкоматы оставляют каждому кандидату возможность выбора рода войск или даже конкретной части, где он бы хотел служить.

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Эти и другие факторы сработали в комплексе и позволили в течение второго полугодия 2019 года и первого квартала 2020 г. увеличить укомплектованность воинских частей. Например, в десантно-штурмовой войсках в среднем она выросла почти на 11%, а в отдельных воинских частях - даже более чем на 20%.

"Динамика роста укомплектованности воинских частей наблюдается и в Сухопутных войсках - их укомплектованность выросла на 7%" - отметили в Генштабе.

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