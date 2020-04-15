ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно

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Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют странам поэтапно снимать карантин, чтобы не вызвать сильного распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Так, между каждым этапом ослабление должно быть 2 недели перехода, когда власть будет оценивать влияние изменений на эпидемическую ситуацию.

"Чтобы уменьшить риск новых вспышек, меры следует отменять поэтапно, оценивать эпидемиологические риски и социально-экономические выгоды. В идеале между этапами должно быть не менее 2 недели, что соответствует инкубационном периода COVID-19, чтобы было достаточно времени для оценки рисков новых заболеваний ", - отметили в ВОЗ.

В случае возобновления роста заболеваемости в организации призывают повторно усиливать карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин COVID-19 коронавирус
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