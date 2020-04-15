КС признал неконституционной отмену обеспечения судей служебным жильем

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Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона 2014 г. "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", в части касающейся обеспечения судей служебным жильем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Этим решением Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) положение подпункта 1 пункта 28 раздела II Закона", - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет опубликован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины в рубрике "Акты КСУ".

Закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" был проголосован вместе с антикризисными поправками в госбюджет-2014 27 марта 2014г и входит в пакет, финансовую поддержку которому готов оказать Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные кредиторы. Закон вступил в силу 1 апреля 2014 г.

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Положение подпункта 1 п.28 р.II данного закона исключает из закона "О судоустройстве и статусе судей" статью 136 "Обеспечение жилищных условий судьи" следующего содержания: "1. После назначения на должность судья Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, высшего специализированного суда, апелляционного, местного суда, который нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом министров Украины".